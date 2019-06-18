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كريم خطاب بعد تكريمه من "الوفد": كرة القدم مصدر سعادة الشعب المصري

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أعرب الإعلامي كريم خطاب عن سعادته بتكريم حزب الوفد وحصوله علي جائزة أفضل مذيع عن برنامج استاد إفريقيا الذي يذاع عبر قناة وإذاعة نجوم إف إم، وذلك فى الحفل الذى أقيم بمقر الحزب مساء اليوم الثلاثاء،  بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب

الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد.

 

وشدد كريم على أهمية كأس الأمم الأفريقية بالنسبة إلي الشعب المصري، خاصة وأن كرة القدم هي مصدر السعادة الحقيقية، مشيراً إلي

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أن فوزنا بكأس الأمم تحد ليس بالسهل، ولكنه مهم جداً".

 

وأكد الإعلامي كريم خطاب أن ووسائل الترفيه وخاصة كرة القدم هامة جدا في كل المجتمعات لأنها تجمع شمل الشعب على هدف واحد، وهو الفوز، وختم حديثه قائلاً: "مهما اختلف رأينا فالكرة تخرج منا هموما كثيرة، وتكسبنا طاقة إيجابية وإن شاء الله سنفوز بكأس الأمم الإفريقية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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