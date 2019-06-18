الخميس.. نسمة محجوب في فعاليات الأوبرا الصيفي

تقدم المطربة الشابة نسمة محجوب حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 20 يونيو، ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة منها حب أخوات، قلبى وهتقولى إيه،إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.
يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب
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