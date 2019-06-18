الخميس.. نسمة محجوب في فعاليات الأوبرا الصيفي

تقدم المطربة الشابة نسمة محجوب حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح المكشوف، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 20 يونيو، ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمالها الخاصة منها حب أخوات، قلبى وهتقولى إيه،

إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريببدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا.