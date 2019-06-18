مها متبولي: جائزة المسلسل الكوميدي حُجبت لضعف المستوي

كرم حزب الوفد الناقد الفني صبري العسيلي اليوم، وحصل علي جائزة النقد الفني، كما حصلت الناقدة الفنية مها متبولي علي جائزة درع التفوق النقدي.

وقالت مها أثناء تكريمها: " في ظل قيود الاحتكار وغياب شركات إنتاج كثيرة، وغياب فنانين كبار هذا الموسم

مثل عادل إمام، إلا أنه كان هناك أعمال مميزة جدا خرجت للنور، نجح صناعها في الحفاظ علي توازن مستوانا وسط الدراما في العالم العربي".وتابعت متبولي: "بالنسبه للجوائز فقد تم اختيارها بعنايةفائقة حتي تليق بمكانة النجوم الفائزين، وأشكركم كثيرًا علي إمتاعكم لنا".وأخيرًا كشفت أن جائزة "سيناريو المسلسل الكوميدي" حُجبت لضعف المستوي في موسم دراما رمضان، ونتمني الارتفاع بالمستوي والاهتمام بالمحتوي في الأعمال المقبلة.يذكر أن الناقدة مها متبولي أهدت الجائزة التي فازت بها إلي والدتها، التي كانت دائمًا بمثابة داعم لها في كل وقت.