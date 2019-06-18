مها متبولي: جائزة المسلسل الكوميدي حُجبت لضعف المستوي

كرم حزب الوفد الناقد الفني صبري العسيلي اليوم، وحصل علي جائزة النقد الفني، كما حصلت الناقدة الفنية مها متبولي علي جائزة درع التفوق النقدي.
وقالت مها أثناء تكريمها: " في ظل قيود الاحتكار وغياب شركات إنتاج كثيرة، وغياب فنانين كبار هذا الموسم
وتابعت متبولي: "بالنسبه للجوائز فقد تم اختيارها بعناية
وأخيرًا كشفت أن جائزة "سيناريو المسلسل الكوميدي" حُجبت لضعف المستوي في موسم دراما رمضان، ونتمني الارتفاع بالمستوي والاهتمام بالمحتوي في الأعمال المقبلة.
يذكر أن الناقدة مها متبولي أهدت الجائزة التي فازت بها إلي والدتها، التي كانت دائمًا بمثابة داعم لها في كل وقت.
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