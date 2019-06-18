فريق وسط البلد يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل فريق “وسط البلد” رابع حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور “مجدي صابر”.

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وقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متميزة من مؤلفاتهم الخاصة التى حققت نجاحاً كبيراً بإعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، ومنها “قربيلي، وسط البلد، أنتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمي، بإمكان، شمس النهار”، وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان من جميع الحاضرين، وتفاعلوا معها بشدة.

جدير بالذكر أن “وسط البلد” فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الأنتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد أن خلق لون موسيقى جديد، وأصدر الفريق عدة ألبومات متميزة، كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.