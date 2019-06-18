علاء مرسي: وفاة ابني أعطتني درسًا.. ولهذا خسرت كثيرًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري علاء مرسي أنه يتعامل مع أي مشكلة تقابله في الحياة من مبدأ التسليم لله عز وجل لأنه هو الذي يقدر الأقدار.

علاء قال إنه تعلم هذا المبدأ من والديه، وعلموه هو وأشقائه ذلك، فأصبح يتجاهل ويتعامل مع الأمور التي تضايقه بلامبالاه ويتوكل على الله في كل شيء.

الفنان المصري تحدث عن فقدانه نجله وقال من خلال برنامج «كلام ستات» مع شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم ونهال عنبر: « هى كانت صدمة عنيفة جداً ولكن التفويض والتسليم لله ساعدنى جداً لأن أبنى أصبح فى مكانة أحسن ..وأنا دخلت فى مود خبرة وخدت جائزة».

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وعن عدم حصوله على البطولة المطلقة إلى الآن قال مرسي: «أن أكون بطل اوحد أو ميجا ستار لا علاقة له بالموهبة”، موضحاً أن ذلك مرتبط بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقدره فى ذلك، ومن ثم الحسابات البشرية التى يستعين بها الإنسان ويدرسها ويطبقها كى يكون ناجح فى عمله».

علاء مرسي اعترف أنه جامل كثيرا في حياته وأن المجاملة جعلته يخسر الكثير، وهذا ما يحاول أن يتخلص منه حاليا لأن الأمر فاق الحد الطبيعي.