- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد الفنان المصري علاء مرسي أنه يتعامل مع أي مشكلة تقابله في الحياة من مبدأ التسليم لله عز وجل لأنه هو الذي يقدر الأقدار.
علاء قال إنه تعلم هذا المبدأ من والديه، وعلموه هو وأشقائه ذلك، فأصبح يتجاهل ويتعامل مع الأمور التي تضايقه بلامبالاه ويتوكل على الله في كل شيء.
الفنان المصري تحدث عن فقدانه نجله وقال من خلال برنامج «كلام ستات» مع شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم ونهال عنبر: « هى كانت صدمة عنيفة جداً ولكن التفويض والتسليم لله ساعدنى جداً لأن أبنى أصبح فى مكانة أحسن ..وأنا دخلت فى مود خبرة وخدت جائزة».
وعن عدم حصوله على البطولة المطلقة إلى الآن قال مرسي: «أن أكون بطل اوحد أو ميجا ستار لا علاقة له بالموهبة”، موضحاً أن ذلك مرتبط بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقدره فى ذلك، ومن ثم الحسابات البشرية التى يستعين بها الإنسان ويدرسها ويطبقها كى يكون ناجح فى عمله».
علاء مرسي اعترف أنه جامل كثيرا في حياته وأن المجاملة جعلته يخسر الكثير، وهذا ما يحاول أن يتخلص منه حاليا لأن الأمر فاق الحد الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء مرسي: وفاة ابني أعطتني درسًا.. ولهذا خسرت كثيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.