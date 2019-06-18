هازال كايا تغازل زوجها في عيد الأب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

بالرغم من كونها في أشهر حملها الأولى، حرصت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» على تهنئة زوجها، الفنان والمخرج علي التاي بعيد الأب.

هازال نشرت صورة مميزة تجمعها بزوجها من ليلة زفافهما، وغازلته بتعليق كتبت فيه: «ستصبح اباً رائعاً يا حبيبي ، ليكن أول عيد أب سعيد عليك.. أحبك كثيراً»، حيث تفاعل متابعو الفنانة الشابة مع بصورة بتعليقات تمنوا فيها للزوجين الحب والسعادة الدائمة، كما دعوا لهازال أن يتمم حملها على خير، وأن يرزقها مولود كامل الصحة، مؤكدين أنها ستكون أم رائعة أيضاً.

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يُذكر أن هازال اعلنت حملها في مولودها الأول من زوجها الفنان والمخرج علي التاي مايو الماضي، وكشفت عن أنها في الأسبوع الحادي عشر، أي أنها دخلت في الشهر الرابع من حملها الآن.

صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات، حيث احتفلا بزفافهما فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا حديثاً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.