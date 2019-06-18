بريانكا شوبرا ترقص مع طفلة على أشهر أغاني أميتاب باتشان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كانت بريانكا شوبرا جوناس في مومباي مؤخرًا لحضور حفل اختتام فيلم “شونالي بوز” Sky is Pink . أوففت الممثلة التزاماتها تجاه العمل وعادت إلى نيويورك لعائلتها.

خلال هذه الفترة تغيبت شوبرا عن حفل “توديع العزوبية” لخطيبة شقيق زوجها نجمة “صراع العروش” صوفي تيرنر، وقد شاركت بريانكا صورة جميلة على Instagram إنستجرام تحت شمس نيويورك ، حيث شوهدت وهي تمسك بيد شخص ما.

كما شاركت أيضا على حسابها الشخصي بذات الموقع مقطع فيديو جميل لها ، مع ابنة أختها درو، وهي ترقص على إيقاع الأغنية الهندية الشهيرة ‘Sona Sona للنجم أميتاب باتشان Amitabh Bachchan

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ستظهر بريانكا في فيلم The Sky Is Pink الذي يستند إلى قصة حياة حقيقية للمتحدثة عائشة التي تأثرت بالتليف الرئوي، والتي تؤديها الفنانة الصاعدة زايرا وسيم ،

يلعب كل من بريانكا شوبرا وفرحان أختار دور الأبوين لـ زايرا ، الفيلم من إخراج شونالي بوس وسيضرب دور العرض السينمائي في 11 أكتوبر 2019.

وفي سياق مختلف، حصلت بريانكا مؤخراً على جائزة داني كاي الإنسانية من اليونيسف عن العمل الذي قامت به لتشجيع الأطفال والنساء اللاجئات في إثيوبيا ، كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف.