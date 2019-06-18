كيفانج تاتليتوج يعرض سيارته الفيراري للبيع بمبلغ ضخم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يُعرف النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بولعه وحبه الشديد للسيارات والدراجات النارية، حتى أن لديه أسطول من السيارات والدراجات النادرة والفاخرة.

مهند قرر الاستغناء عن واحدة من سيارته وهي «فيراري سبايدر F1»، موديل 98، والتي كان اشتراها مقابل 200 ألف يورو، حيث عرضها للبيع على أحد المواقع الإلكترونية مقابل مليون و 725 ألف ليرة تركية.

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السيارة خرجت بالفعل من منزل النجم التركي، حيث وضعها في معرض لبيع السيارات في منطقة كوروتشيشمي، حيث تنتظر مشتريها خلال شهر تقريباً.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.