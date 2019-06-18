ريشي كابور يقترح تصميمًا ساخرًا لكأس العالم 2019 ويزف خبرًا سعيدًا لجمهوره.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم الهندي الكبير ريشي كابور اقترح مازحا تصميمًا جديدًا لكأس العالم للكريكيت على هيئة مظلة مطر، حيث يتم التخلي عن الكثير من المباريات بسبب المطر.

الممثل ريشي كابور الذي كان أكثر نشاطًا مؤخرًا ، بعد قضاء عدة أشهر في علاج السرطان، قد شارك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Twitter صورة لمظلة معدنية مقلوبة ، واصفا إياها باللقب الجديد لكأس العالم.

كتب ريشي عند مشاركة الصورة على Twitter “التصميم الجديد لكأس العالم ICC للكريكيت”.

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وبعد أن أمضى ثمانية أشهر في مدينة نيويورك ، أعلن الممثل أنه خالٍ تماماً من السرطان وبينما فضلت زوجته ، نيتو كابور ، البقاء الى جانبه في مدينة نيويورك، قام نجله رانبير وصديقته علياء بهات بزيارات متكررة.

وخلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، قام ممثلون مثل ديبيكا بادكون وشاروخان وعامر خان وبريانكا شوبرا وسونالي بيندر وفيكي كوشال وكاران جوهر وكثيرون آخرون بزيارته.

في حديثه مع “ديكان كرونيكل”، تحدث ريشي عن وقوفف عائلته معه، ووصف نيتو بأنها مثل الصخرة، مؤكداً عن كم المعاناة الكبيرة التي عاشتها أسرته”.