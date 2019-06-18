هبة السيسي تلفت الأنظار بغطاء الرأس في جلسة تصوير جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية هبة السيسي لجلسة تصوير جديدة مع المصور علاء نزير.

علاء نشر الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت هبة بزي غريب ملفت للأنظار، فاختارت فستان أسود شفاف يكشف عن ساقيها.

الفنانة الشابة لفتت الأنظار من خلال غطاء للشعر أسود يكشف عن شعرها، بينما أعطت معنى مبتكرا لجلستها من خلال أطراف صناعية.

Advertisements

الصور حازت على إعجاب جمهور هبة والمصور، حيث رأى المتابعين أنها غريبة وبها فكرة، وتليق بالفنانة.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1983، حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم «كتكوت»، بدأت حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب.

وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم: «حليمو أسطورة الشواطئ»، والذي قدم بطولته الفنان طلعت زكريا، نيرمين ماهر، دينا، وريم البارودي، وحذف لهبة السيسي أحد المشاهد التي ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه.

شاركت في الدراما بمسلسل : «ستات قادرة، شطرنج، الصعلوك»، وغيرها، وهي واحدة من الفنانات المثيرات للجدل بسبب ملابسها.