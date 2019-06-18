محمد إمام يستجم على الشاطئ ويوجه نصائح لجمهوره.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلته الشخصية والتي يقضيها بإحدى القرى السياحية.
محمد إمام، علق على الصورة قائلًا: «قريت كتب كتير في علم النفس والبنية الذاتية كُتابها قاعدوا سنين في أبحاث علشان يكتبوها.. وطلعت منهم بالتلات حاجات دول .. تفاءلوا بالخير تجدوه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى».
وأضاف: «ما تخفش انك تفشل في الوصول لهدفك.. خاف انك ماحولتش توصله وقبل أي حاجة توكل على الله وكفى بالله وكيلاً».
كما نشر صورة أخرى، كشف فيها عن مخرج فيلمه الجديد، وهو المخرج طارق العريان، وعلق عليها قائلًا: «فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق في حدوتة ما تعملش زيها قبل كدة»، وذلك بعد نجاح مسلسل «هوجان»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
وشاركه في بطولة مسلسل “هوجان”، كل من كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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