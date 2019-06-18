ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة برفقة زوجها.

واستعرضت ريهام عبدالغفور، من خلال هذه الصورة ملامح وجهها وهي في أحضان زوجها بدون وضع أي أدوات تجميل أو فيلر لوجهها.

ورغم أن الصورة عادية إلا أن البعض رأى أنها جريئة منها، خاصة أن الجمهور لم ينس شخصية فريدة التي قدمتها ريهام عبدالغفور في مسلسل «زي الشمس»، والذي ظهرت فيه أكثر جرأة وبشكل لم يعتد عليها جمهورها، وتساءل البعض عن شخصية الرجل الموجود معها في الصورة ممن لا يعلم أنه زوجها.

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وكانت ريهام عبدالغفور، قد قدمت خلال العمل شخصية زوجة خائنة وتنجب طفل من أخر غير زوجها، ظلت طوال حلقات المسلسل محور البحث عمن قتلها حتى الحلقة الأخيرة من العمل.

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.

يذكر أن ريهام عبدالغفور، تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد طفلها بسبب الخيانة، وبعد تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه.