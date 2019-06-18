ماجد المصري يحتفل بتخرج نجله.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري ماجد المصري بتخرج نجله “آدم” من المدرسة.

ماجد شارك جمهوره بمقطع فيديو من حفل تخرج نجله، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق قال فيه: “حفل تخرج أدم المصري”.

الفنان المصري وجه رسالة لابنه، بقوله: “يا رب أشوفك دايما ناجح وتحقق كل حاجه حلوه بتحلم بيها يا مصري يا عالمي”.

وكان ماجد المصري قد احتفل في شهر مايو الماضي بعقد قران نجله الأكبر “أحمد” على المهندسة هند صادق، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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وكان من بين الحضور ابنة ماجد المصري ماهيتاب، وزوجته الحالية رانيا أبو النصر، كما حضر الفنان أشرف زكي، ومحمود بدر، ووالفنان حسام الحسيني، وعدد من أصدقاء العائلتين.

الحفل حضره أيضا الفنانة منى إش إش والدة العريس، وطليقة الفنان ماجد المصري ووالدها حسن إش إش، ولفتت العروس الأنظار بفستان أبيض ناعم، والتقطت الصور مع الحضور.

وماجد المصري تزوج في بداية حياته من الفنانة منى إش إش والتي كون معها ثنائي فني وأنجب منها ابنيه أحمد وماهيتاب، وانفصل بعد ذلك عنها ليتزوج من رانيا أبو النصر وأنجب منها ولد وبنت.