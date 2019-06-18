أول صور لهيفاء وهبي من المستشفى وقُبلة خاصة على خدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول ظهور لها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة منذ ما يقرب من شهر، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور لها من داخل المستشفى.

هيفاء ظهرت في إحدى الصور وخلفها المحاليل الطبية، بينما أطلت بمكياج خفيف وجمعت شعرها في جديلتين، وبدت في حالة صحية جيدة، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها بقولها: “اشتقتلكم”.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة أخرى، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهر فيها وجهها وقدطبع عليه شكل شفاه حمراء، وعلقت عليها قائلة: “ماما ... البوس البوس”.

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وكانت هيفاء وهبي، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية منذ شهر، ولكنها لم تكشف تفاصيلها الأمر الذي فتح بابًا للتكهنات حول طبيعة مرضها.

وأعلن الصحفي اللبناني إيلي باسيل أن هيفاء، تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد وان صحتها متأخر’، وهو الأمر الذي دعا شقيقتها هنا ء للرد عليها مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت في تصريحات صحفية لإحدى المجلات اللبنانية: «هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد، نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد».

وأضافت: «هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».