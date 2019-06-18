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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
جمعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، نجمات لبنان في سهرة خاصة من تنظيمها، ونشر صور منها للسهرة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.
وعلقت ماجي، على الصورة قائلة: “لا يوجد شيء أفضل من نشر الحب أحب جميع السيدات”، والسهرة جمعت كل من سيرين عبدالنور، ونادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، ودليدا خليل، وجيسي عبدو، وورد الخال.
وكان العديد من الأنباء قد نشرت عن توتر العلاقات بين كل من نادين نسيب نجيم، وسيرين عبدالنور، بعد مشاركة الأخيرة في مسلسل “الهيبة الحصاد”، والمقارنة بينها وبين نادين بطلة الجزء الأول من المسلسل، وهو الأمر الذي نفته النجمتان.
يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص»، لنادين نجيم، و شاركها البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».
كما شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم بمسلسل “الهيبة- الحصاد”، بطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء خلافاتهما نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور في سهرة خاصة مع النجمات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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