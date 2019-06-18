نجوى كرم تشرق بالأصفر في أول حفلات جولتها الأمريكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم في حفل كامل العدد بولاية هيوستن، ضمن جولة غنائية تحيي خلالها عدة حفلات بأمريكا.

نجوى اشرقت في أول حفلاتها بطلّة أنيقة من الأصفر والأبيض، حيث خطفت أنظار الحضور بمجرد صعودها على المسرح، وقد اشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور رقصاً وغناءاً على مدى الساعة ونصف الساعة.

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محطة نجوى المقبلة ستكون في جزر باهاماس، حيث تحيي هناك حفل غنائي، تعود بعدها للولايات المتحدة، وتحيي حفلاً في مدينة سان دييغو يوم 21 يونيو المقبل، لتنهي جولتها في ولاية أريزونا بحفل تحييه ليلة 22 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، تلتقي نجوى كرم جمهورها في المغرب بحفل ضخم تحييه ضمن فعاليات مهرجان موازين، وذلك يوم 28 يونيو المقبل على منصة النهضة.

يُذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخراً عدة أغاني منفردة، وهم أغنية «ملعون أبو العشق» من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية «كتير حلو» كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، ومن المنتظر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، وأغنية «بعلق مشنقتو» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي.