هل يتزوج حسن الرداد على إيمي سمير غانم؟ الفنان يجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تقديمه شخصية «حمزة» الرجل المزواج في مسلسل «الزوجة رقم 18»، تساءل عدد كبير من الجمهور إن كان الفنان قد يقتنع بهذه الشخصية وبمبادئها.

حسن قال إن شخصية حمزة خيالية ولا علاقة له بالمبادئ التي يقتنع بها ويطبقها في حياته، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتزوج على إيمي سمير غانم.

الفنان كان في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي مع ناهد السباعي، وقالت الأخيرة أنها لم توافق على الزواج من حمزة في نهاية المسلسل، ورفضت أن تكون السمة السائدة هي التعدد.

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حسن رد عليها محاولا إثارة غيظها: «وما العيب في الزوجة الثانية والتالتة»، فرد الليثي محذرا: «انت هتروح البيت خلي بالك»، فأسرع الرداد: «إيمي على راسي طبعا هي عارفة».

مسلسل”الزوجة 18” عرض خلال شهر رمضان المنقضي، وشارك في بطولته حسن الرداد وناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وإخراج مصطفى فكري.

المسلسل حقق نجاحا، ويقوم على فكرة شاب تزوج 17 مرة، حتى يجد فتاة يشعر أنه يحبها ويطلبها للزواج فترفض أن تكون زوجة جديدة له، ولكن المسلسل ينتهي على تركه لها، واقتناعه بحب زوجاته له.