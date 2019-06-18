فيفي عبده تثير السخرية بصورة على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة ظهرت فيها فيفي وهي على أحد الشواطئ، حيث كانت ترتدي ملابس البحر، والتي تكشف عن جسدها، بينما تلقت الفنانة العديد من التعليقات السلبية على الصورة.

الجمهور يرى أن الصورة لا تتناسب مع الفنانة ولا تتماشى مع سنها، ونصحها البعض بارتداء ملابس تليق بها.

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فيفي عبده أثارت منذ شهور غضب عدد كبير من جمهورها بعدما أعلنت عودتها للرقص مرة أخرى، وصرحت أنها تشعر ا،ها قادرة على العطاء، مما جعل الجمهور ينتقد قرارها.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «مملكة الغجر»، والذي شاركت بطولته مع حورية فرغلي، وكان اسمه «ياسمينا»، وقيل أن فيفي طلبت تغيير اسم العمل، حتى لا يتصور الجمهور أن حورية فرغلي البطلة.

مسلسل «مملكة الغجر»، بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، ومن تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد.