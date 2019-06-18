منة فضالي تهرب من حر العاصمة إلى «مدينة الثلج».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعادت الفنانة المصرية منة فضالي ذكرياتها مع الشتاء، بزيارة لها إلى «مدينة الثلج» بالقاهرة.

منة فضالي شاركت جمهورها في صور لها وهي ترتدي ملابس الشتاء وتستمتع بالثلوج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «مدينة الثلج».

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وسألها عن المكان الذي تتواجد به، وأين يوجد في القاهرة.

منة تنشر من وقت إلى آخر صور لها بملابس البحر، حيث أثارت جدلا واسعا منذ أيام بصور لها من داخل حمام السباحة.

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وكان آخر أعمال منة الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرضه قبل شهر رمضان، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، وشارك به عدد كبير من الجمهور ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، ومحمد نجاتي، وميريهان حسين.

منة نشت أيضا صورة لها من فيلم سينمائي تحضر له مع الفنان الشاب أحمد صفوت، حيث كانت ترتدي فستان الزفاف، واثارت تساؤلات الجمهو.

الفنانة الشابة تنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به جمال سليمان وصابرين.