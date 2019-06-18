الممثلة الإباحية كيلسي تيرنر تواجه حكم الإعدام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم القبض على عارضة الأزياء، كيلسي تيرنر، والتي تبلغ من العمر 26 عاما، في ستوكتون بولاية كاليفورنيا، وجاء ذلك بعد إدانتها بمقتل طبيب نفسي يبلغ من العمر 71 عاما في لاس فيغاس، بينما تم احتجاز صديقها، المشتبه بها أيضا في القضية، بعد شهر واحد.

ومن جانبها نفت عارضة الأزياء والممثلة الإباحية السابقة لمجلة مكسيم وصديقها جون كينيسون علاقاتهما بمقتل الطبيب النفسي توماس بورشار يوم الخميس 13 يونيو في لاس فيغاس.

وبحسب موقع “8 نيوز ناو”، سيضع مكتب المدعي العام القضية أمام لجنة لتقرير، و ما إذا كان على النيابة العامة متابعة عقوبة الإعدام للزوجين.

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والجدير بالذكر أن الزوجان، قد مثلا أمام المحكمة بعد يومين من اعتراف زميلتها السابقة ديانا بينا بأنها متورطة في قضية القتل واتهمت تيرنر وكينيسون في ذبح الطبيب الذي عثر على جثته المتعفنة في صندوق سيارة على طريق مهجور خارج لاس فيغاس في 7 مارس.

وكانت وسائل الإعلام، قد نقلت عن ضباط الشرطة قولهم، إن الطبيب كان متورطا في علاقة حميمة مع تيرنر وحتى أنه دفع حق الإيجار لمنزل في لاس فيغاس حيث عاشوا المتهمين.

تم القبض على العارضة الإباحية في 21 مارس في ستوكتون، كاليفورنيا، بينما تم القبض على صديقها كينيسون في 17 أبريل في لاس فيغاس.