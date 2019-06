كاتى بيرى تبهر عشاقها بكليب Never Really Over.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية كاتى بيرى، أن تخطف الأنظار نحوها دائما من خلال أعمالها الفنية التى تبهر عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار من شتى أنحاء العالم، وقد حققت كاتي بيري نجاح كبير بكليبها الأخير “Never Really Over” الذى أطلقته نهاية شهر مايو الماضى. وحقق كليب “Never Really Over” للنجمة كاتى بيرى خلال 20 يوم فقط أكثر من 55.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”. وكانت كاتي بيري قد فاجأت العالم بمشاركتها فى كليب “You Need To Calm Down” للنجمة العالمية تايلور سويفت، وذلك مع عدد من أهم وأشهر النجوم العالمين من أبرزهم النجم رايان رينولدز والمذيعة الشهيرة الين ديجينريس، والممثلة لافيرن كوكس وآدم لامبيرت و بيلي بورتر، وغيرهم. Advertisements وعلى جانب أخر، حضرت النجمة العالمية مؤخرا، حفل met gala، الذي أقيم مساء الأثنين 7 مايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهد حضور نجوم ونجمات هوليود، بالملابس الغريبة، وهو الحدث السنوى الذى يهدف إلى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون. وشهدت كواليس الحفل أيضا العديد من الملابس الأكثر غرابة والتى لم تظهر على السجادة الحمراء، ولعل أبرزها هو ما ارتدته كاتى بيرى، حيث ارتدت فستانا أخضر يشبه إلى حد كبير خضار “الخس”، لتدخل بعدها فى “ساندوتش هامبرجر”، وقد لاقت الصورة العديد من التعليقات الساخرة على “السوشيال ميديا”.

