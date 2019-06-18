محمد عساف يرد على الجدل المثار حول لوكه الجديد، يختار هذه الأغنية لتكون له ويكشف مشاريعه المقبلة في حوار خاص مع “بتجرد”

مقابلة بتجــــــــرد: يتواجد النجم الفلسطيني محمد عساف في العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام، حيث يعقد جلسات تحضير مع إدارة شركة “بلاتينوم ريكوردز” التي تتولى إنتاج وتوزيع أعماله الغنائية، وذلك استعدادًا لمشاريع فنية جديدة كشف عن بعض تفاصيلها لموقع “بتجـــــرد” خلال اللقاء الذي أجريناه معه.

كيف تلقى أصداء أغنيته الجديدة “بصراحة“؟، لماذا كرّر تجربة الغناء باللهجة العراقية؟، هل سيعتمد سياسة الأغاني المنفردة في الفترة المقبلة؟

وأسئلة كثيرة أخرى أجابنا عنها محمد عساف وإليكم تفاصيل اللقاء.

محمد أهلًا بك في لبنان، البلد الذي انطلقت منه فنيًا، وعبر صفحات موقع بتجـــرد…

أهلًا بكم، لبنان بلدي الثاني، أمّا أنتم في موقع بتجـــرد فلكم مكانة كبيرة في قلبي، أتابع أخباركم وأشكركم على متابعة نشاطاتي بشكل دائم.

نلتقيك اليوم وأنت تعيش حالة نجاح كبيرة بعد طرح أغنيتك الجديدة “بصراحة“، ما تقييمك للأصداء حتى اللحظة؟

الحمدلله، توقعت أن تنجح الأغنية، لكنني لم أتوقع أن يكون النجاح إلى هذه الدرجة. إنتشار أغنية “بصراحة” بهذه السرعة القياسية مذهل، وذلك يُشعرني بسعادة كبيرة لأنني في نهاية المطاف أقدّم أغنياتي لإرضاء الجمهور.

اخترت مجددًا اللهجة العراقية في أغنية “بصراحة“، هل السبب وراء ذلك نجاح أغنية “مكانك خالي“؟

هذا صحيح نجاح أغنية “مكانك خالي” دفعني لتقديم أغنية ثانية باللهجة العراقية. دخلنا الملحن علي صابر وأنا في رحلة عمل طويلة لتحديد خطوتنا المقبلة، فكانت أغنية “بصراحة” التي بذلنا مجهودًا كبيرًا لإنجازها بأسلوب يليق بالجمهور الذي يتابعنا في الوطن العربي.

نلاحظ أنك تعتمد منذ فترة سياسة “الأغاني المنفردة“، هل ستمتنع عن طرح ألبومات غنائية في السنوات المقبلة؟

سأتّبع في الفترة الراهنة سياسة “الأغاني المنفردة“، بعد أغنية “بصراحة” سيصدر لي أغنيتين جديدتين في عام 2019، أمّا الألبوم فسيكون في عام 2020 بإذن الله.

سمعنا أن إحدى الأغنيتين ستكون باللهجة اللبنانية..

صحيح، ستكون أغنية رومانسية باللهجة اللبنانية، أمّا الأغنية الثانية فستكون عبارة عن “ميدلي” باللهجة الفلسطينية تلبيةً لمطلب جمهور بلدي فلسطين.

نجحت كثيرًا في اللهجة اللبنانية وتحديدًا في اللون الرومانسي بأغنية “لوين بروح“، هل تتطلّع لنفس النجاح؟

أغنية “لوين بروح” من أقرب الأغاني إلى قلبي وهي تحمل توقيع المبدع زياد برجي. أحب زياد كثيرًا ويعجبني إحساسه وأتمنى أن نكمل معًا نجاح “لوين بروح” في الأغنيات المقبلة.

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زملاء كثر لك تخرجوا من برنامج “أراب آيدول” بكافة مواسمه، ومن بينهم تميزت وحافظت على النجومية التي اكتسبتها خلال مشاركتك في البرنامج، ما السر وراء ذلك؟

اسمح لي أن أقول أن السر هو “محمد عساف” نفسه، لا أريد أن يفهم أحد كلامي بشكل خاطئ لكني عملت بجهد للإستمرار، كان هدفي دائمًا تقديم الأفضل للجمهور والمحبين الذين دعموني وساندوني منذ اليوم الأوّل، ودعني أقول لك أمرًا، هم مفضلين علي واستمرار نجاحي يعود إليهم.. يتابع: كثر من زملائي حققوا نجاحات لافتة وهنا لابدّ من ذكر يعقوب شاهين، هيثم خلايلي وأمير دندن.

هل طلب زملائك نصيحتك بعد تخرجهم من البرنامج لاعتبارك سبقتهم إلى عالم الإحتراف؟

نعم حصل ذلك وحاولت أن أساعدهم من خلال مشاركتهم بتجربتي الخاصة.

أحدثت بلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار الصور التي عقدتها خصيصًا لأغنية “بصراحة” والبعض قارن بين اللوك الذي اعتمدته وظهر به أيضًا النجم ناصيف زيتون في صور ألبومه الجديد، ما هو تعليقك على الموضوع؟

المقارنة دائمًا موجودة بين الفنانين وهذا أمر طبيعي ولا يعنيني كثيرًا، أحب ناصيف وأحترم الفن الذي يقدّمه، فهو من الفنانين الموهوبين والمثابرين، قد لا نلتقي إلّا نادرًا لكنني معجب بأسلوب عمله. أمّا فيما يخص تسريحة الشعر هذه فقد ظهرت بها في كليب “ماوحشناك” في عام 2017. أنا بطبعي أحب التغيير دائمًا في الستايل الذي أظهر به وذلك يبدو واضحًا في صوري وإطلالاتي.

أريد منك وبصراحة أن تختار أغنية استمعت إليها لأحد زملائك وكنت ترغب أن تقدّمها بصوتك..

أختار أغنية “داري يا قلبي” للفنان المصري حمزة نمرة، أعجبتني كثيرًا وتمنيت لو كانت لي.

تستمر في التعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” منذ تخرجك من برنامج “أراب آيدول“، هل شعرت بتقصير في فترة ما خلال السنوات الماضية؟

لن أخفي ذلك، حدث بعض التقصير في العام الماضي، لكننا تجاوزنا ذلك وفي أجندتي معهم مشاريع جديدة عدّة سيتم الإعلان عنها في الوقت المحدد لذلك.

جمهور عريض يتابعك عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكثر يتساءلون، هل تعيش قصّة حبّ جديدة؟

سأقول لك الحقيقة ولست أخفي أمرًا عن الجمهور، لا أعيش قصّة حبّ منذ فترة طويلة، ومع تجربتي الخاصة من الصعب جدًا التوفيق بين العمل الفني والعلاقات العاطفية، لذلك أفضل في هذه المرحلة من حياتي التركيز على أعمالي وأغنياتي.

كلمة أخيرة لجمهورك من خلال صفحات “بتجــــــرد“…

أشكرهم على دعمهم الدائم والمستمر لي ولكل أعمالي، هم سبب كل نجاح وأعدهم بأن أكون دائمًا عند حسن ظنهم.