أحلام بدار الأوبرا السلطانية في ليلتين متتاليتين

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية حفلتين متتاليتين في “دار الأوبرا السلطانية” في عمان ليلتي ٥و٦ كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم أحلام في الأمسيتين أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلنت أحلام عن الليلتين في “دار الأوبرا السلطانية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فكتبت: “‏في ديسمبر انتظركم جمهوري واهلي اهل ⁧‫عمان‬⁩ في ⁧‫دار الاوبراالسلطانيه‬⁩ وليلتين متتاليتين تاريخ ٥ و ٦ من شهر ديسمبر وكل جمهوري في الخليج يا مرحبا بكم”.⁧

على صعيد آخر، تعمل أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. وأعلنت أحلام مؤخرًا أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم فكتبت.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.

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