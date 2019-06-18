فيديو.. ربيع ياسين يتوقع تتويج مصر بكأس الأمم الأفريقية 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا عن حظوظ "الفراعنة" خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي ستقام في مصر خلال الفترة المقبلة. وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خلال الفترة بين ٢١ يونيو/حزيران الجاري حتى ١٩ يوليو/تموز المقبل. وتوقع ربيع ياسين خلال تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في التاريخ. وتلعب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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