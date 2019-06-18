نقابة الفنيين السينمائيين تدعو الى وقفة تضامنية مع المخرج سام كيال

صدر عن نقابة الفنيين السينمائيين البيان التالي:

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دعت نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان جميع وسائل الإعلام اللبنانية الموقرة المرئية والمسموعة والمقروءة. كما وتدعو جميع أعضائها المنتسبين بكافة اختصاصاتهم وجميع المواطنين اللبنانيين إلى وقفة تضامنية مع الزميل المخرج سام كيال وذلك إثر دعوى قضائية ظالمة تلقاها من مصرف الإسكان اللبناني بعد إخراجه فيديو كليب “من أين لك هذا” للفنان محمد اسكندر.

إننا إذ ترفض نقابتنا هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً وتعتبرها قضية غير محقة يراد بها باطل والهدف منها تكميم الأفواه وقمع حريات الفكر السينمائي اللبناني نتمنى على كافة الزملاء الكرام كما نتمنى على وسائل إعلامنا الكريمة الإلتزام بهذا التجمع غداً الأربعاء تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام ثكنة الشهيد جوزف ضاهر – بولڤار كميل شمعون وتفضلوا بقبول فائق محبتنا واحترامنا النقيب ورئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين المخرج صبحي سيف الدين.

وكان موقع “الخليج 365” قد نشر حصرياً خبر استدعاء كل من النجم محمد اسكندر ونجله الملحن والشاعر فارس اسكندر والموزع عمر صباغ والمخرج سام كيال بسبب فيديوكليب أغنية “من أين لك هذا”، حيث تم تبليغ كل الاطراف المعنيّة بالقضيّة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة للإدلاء بإفادتهم في القضيّة ومفادها ايقاف كليب “من أين لك هذا” عن العرض لأنه يتضمن مشهداً تمثيلاً يمس بمصرف الاسكان. لقراءة الخبر بالكامل خاص – محمد اسكندر يدعو المتضررين من مؤسسة الاسكان الإنضمام اليه بعد استدعائه مرة جديدة