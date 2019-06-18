استمع الى ألبوم ملحم زين الجديد عبر الخليج 365

أطلق ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين ميني ألبوم من انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز يتضمن خمس أغنيات رائعة، منها اربع أغنيات من كلمات فادي ابو خليل، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صبّاغ أمّا الخامسة من كلمات ايفان نصّوح.
وكان “زين” قد أعلن أنه لن يسمي الألبوم بإسم أغنية بل اختار إعطائه اسم “ملحم” كي لا يتذكر المستمع أغنية واحدة على حساب الأخرى.
وقد نشرت شركة الإنتاج فيديوهات الأغاني على طريقة الـ “ليريك فيديو” مستخدمة بعض الصور من أحدث جلسة تصويرية لملحم.
رابط أغنية صفى قلبي:
رابط أغنية قولوا:
رابط أغنية من مدة:
رابط أغنية مدري شو بني:
رابط أغنية لهون وبس:
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