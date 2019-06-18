أولادُ براد بيت محبطون منه.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتمكّن النجم براد بيت من التخلُّص من عادة التدخين التي يداوم عليها منذ سنوات، وعلم موقع "رادار أونلاين" أن الممثل الأمريكي الشهير غير قادر على التخلّي عن إدمان النيكوتين، وأنه "يخيف" أطفاله الصغار بسبب مداومته على تلك العادة الكريهة.

ونقل الموقع عن مصدر مُقرّب من براد قوله "استخدم براد السجائر الإلكترونية لفترة من الوقت، لكنه عاد مؤخرًا لتدخين السجائر (علبتان يوميًا)، ولا أحد ينزعج من تلك المشكلة أكثر من أولاده".

وتابع المصدر بقوله: "أولاده كلهم معنيون باتباع كل ما يلزم للحفاظ على الصحة، وقد تعلموا منذ سن مبكرة أن التدخين عادة شنيعة، وذلك برغم تقطع والديهم في التدخين طيلة حياتهم".

وأضاف المصدر "تعرّض براد لكثير من الضغوط على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب نزاعاته القضائية مع أنجلينا جولي بشأن انفصالهما واتفاق حضانة الأطفال. وقد تمكّنت أنجلينا من التوقف عن التدخين قبل عامين، وهو ما أسعد الأطفال وجعلهم يشعرون بالفخر الشديد، لكن لا يزال براد مدخنًا شرهًا، وهو ما يثير انزعاج أولاده".