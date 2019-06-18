سيرين عبد النور عن فيديو الصّلح مع نادين نجيم.. لهذا منعتُ التعليقات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة سيرين عبدالنور على جمهورها، بشأن غلق التعليقات على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أثناء نجاح الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن في إتمام المصالحة بينها وبين نادين نجيم، بعد خلافات طويلة بينهما.

وقالت سيرين: "في ناس حبت اللقاء يللي صار، وفي ناس عصبت ما بعرف ليش!!! سكرت التعليقات لأن كان في هجوم غير مبرر وغير أخلاقي، وما رح أسمح لصفحتي تكون منبرا لأي إساءة".

وقد أعربت نادين عن سعادتها البالغة بهذا الصلح، من خلال نشرها لمجموعة من صور العشاء، معلقةً: "نحن مع بعض أقوى".

وكان من بين النجمات اللاتي حضرن جلسة الصلح التي تمّت بين سيرين ونادين: الفنانة نادين الراسي وورد الخال وداليدا خليل وستيفاني صليبا وكارين رزق الله وجيسي عبده.