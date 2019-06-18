أزمة قلبية أنهت حياته والكويت أنصفته.. 10 معلومات عن الخواجة بيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد فؤاد راتب، الذي عُرف بشخصية "الخواجة بيجو"، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 يونيو من العام 1986.

ولد محمد فؤاد أمين راتب، في 1 مايو 1930 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان يسكن في نفس المبنى الذي كان يسكن به المطرب الكبير عبد الحليم حافظ قبل الشهرة، وإشتهر بشخصية الخواجة بيجو الخواجة الذي يعيش في مصر ويحكي قصص لا يمكن تصديقها، تمتاز بخفة ظل لا يمكنك مقاومة الضحك معها، ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن الخواجة بيجو في ذكرى وفاته:

- درس بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنه حول دراسته لكلية التجارة ليتخرج منها عام 1949م، وكان سبب تحويله من كلية العلوم هو إكتمال فريق التمثيل بها، بعد التخرج إلتحق بوظيفة باتحاد الصناعات وتدرج حتى صار مديرًا للعلاقات العامة.

- حصل فؤاد راتب على عدة درجات علمية في الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء في العلاقات العامة مما سهل له العمل بالهيئة الإفريقية الآسيوية للشئون الاقتصادية.

-دخل الإذاعة على يد الإذاعي حسين فياض ثم فتح له الباب أكثر محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، وكان في السابعة من عمره، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت عام 1952 في مسلسل (ساعة لقلبك) الشهير.

- اشتهر بدور الخواجة بيجو ولم يقدم أي دور غيره في حياته الفنية في مصر، فاشتهر عند الناس بهذا الاسم.

- شَكَل مع محمد أحمد المصري أو المعروف بـ (أبو لمعة) ثنائي ناجح حيث استطاعا أن يحجزا لهما مكانًا وسط عملاقة الكوميديا المصرية أمثال فؤاد المهندس وعبد المنعم، وبقية أبطال البرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك".

- اشتهر الخواجة بيجو خلال الاسكتشات والأدوار التي قدمها ببعض العبارات ومنها (يا لخوتي.. يا النافوخ بتاع الأنا.. يا نور النبي).

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- اسمه الكامل الذي كان يقوله في الاسكتشات هو "بيچو مسفريتو كطليانو بستانو أرسيانو جندوفلو كوكاچ باولو باسطاولو بولو بينو فينو بيچو".

- سافر إلى الكويت عام 1968 بناءً على طلب من شركة الأسمدة الكويتية، وتولى فيها تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972، التحق بعدها بالعمل في التليفزيون الكويتي عضوًا ومقرر بجميع اللجان والاجتماعات التى يعقدها التليفزيون الكويتي.

- أصيب في نهاية حياته بالشلل النصفي مما جعله غير قادر على العمل بالتمثيل، وظل التلفزيون الكويتي متمسكًا به يقوم بإعداد البرامج حتى عاد إلى مصر عام 1978.

- أنجب فؤاد راتب 3 أبناء، هم أمل وأميرة وأشرف.

أصيب بأزمة قلبية أنهت حياته في 18 يونيو من عام 1986.

الخواجة بيجو

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