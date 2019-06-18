تكهنات حول لقاء جمع أحمد مراد بأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست والروائي أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي. علق مراد على الصورة: "لقاء مع أحمد فهمي". وقد فتحت الصورة باب التكهنات أمام جمهور الثنائي حول إمكانية أن يجمعهما عمل مشترك. وينتظر أحمد مراد عرض فيلمه "الفيل الأزرق2" من بطولة كريم عبدالعزيز وإخراج مروان حامد، بينما عُرض لأحمدي فهمي في رمضان الماضي مسلسل "الواد سيد الشحات" من إخراج أجمد الجندي. ​

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