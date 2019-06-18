أحمد صلاح حسني عن بطولة إفريقيا: "وحشنا إحساس المدرجات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
عبّر الفنان أحمد صلاح حسني عن سعادته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، طالبًا من المشجعين التزام الاحترام أثناء التشجيع.
كتب حسني تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "العالم فعلاً أصبح بيتابع بطوله إفريقيا بقوة سواء الأندية أو الشعوب الأوروبية مش بس الأفارقة والعرب والمصريين".
وأضاف حسني: "لازم نكون قدوة ومثال مشرف في التشجيع والاحترام من أجل مصر ومن أجل المتعة أكيد وحشنا إحساس المدرجات للاستمتاع والتشجيع، تحيا مصر ويحيا شعب وجماهير مصر".
يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في دراما رمضان 2019، بمسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، جمال عبدالناصر، أحمد بدير. وهو عمل من إخراج أحمد سمير فرج.
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