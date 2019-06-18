"كلامك لمس قلبي".. هذا ما قالته هيفاء وهبي لإليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: ردت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، على تمنيات الفنانة إليسا لها بالشفاء. كتبت هيفاء: "حياتي يا إليسا، سمعت صوتك مع بسام لما كنتي قلقانة عليا، كلماتك لمست قلبي". وكانت الفنانة هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية منذ أكثر من شهر، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "أعتذرعن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمدلله على كل شيئ".​

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