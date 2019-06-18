بعد الشفاء.. هيفاء وهبي توجه الشكر لشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة هيفاء وهبي الشكر لصديقتها المطربة شرين عبدالوهاب، ردًا على رسالة بعثت بها شيرين متمنية لها الشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية.

كتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكرًا شيرين كلامك دخل قلبي وأنتي كمان واحشاني".

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وجاء برسالة الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر "تويتر": "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبداً عن الناس اللي بيحبوكي".

يذكر أن هيفاء وهبي ظهرت ضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.​