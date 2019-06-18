محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة وجهت بها رسالة للفنانة هيفاء وهبي، بعد إعلان هيفاء وهبي شفائها من أزمة صحية ألمت بها. وكتبت ندى بسيوني: "ألف سلامة عليكي يا جميلة الجميلات إن شاء الله خير "، وردت هيفاء وهبي على رسالة ندى قائلة:"ميرسي الله يسلمك يارب". وكانت الفنانة هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية، منذ أكثر من شهر، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "أعتذرعن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً، الحمدلله على كل شئ

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها.. هذه رسالة ندى بسيوني لهيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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