مشكلة في الحنجرة.. أحمد أمين ممنوع من الكلام لمدة 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن تطورات حالته الصحية. وكتب أمين: "حصل لي إصابة في الحنجرة.. والصراحة أهملتها.. بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة ٣ أسابيع.. للأسف مش هاقدر اشتغل.. مش هاعرف أرد على التليفون.. بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي.. وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى.. وقدر الله وما شاء فعل". وعاد الفنان أحمد أمين، إلى القاهرة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد انتهاء تقديم عروض مسرحية "أمين وشركاه"، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

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