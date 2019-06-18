بوجه مقلوب.. كريم عبد العزيز على أفيش "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: طرحت شركة سينرجي الأفيش الأول لفيلم الفيل "الأزرق 2"، الذي يُعرض في السينمات في عيد الأضحى. وظهر كريم عبد العزيز في الأفيش منفردًا بوجه مقلوب، دون ظهور باقي أبطال العمل. ونشر المخرج مروان حامد البرومو الرسمي للفيلم قبل أيام، وحقق ملايين المشاهدات، وحصل على إشادة كبيرة بين الجمهور. والفيل" الأزرق 2 "بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وباسم سمرة، ومن تأليف أحمد مراد

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