فن ومشاهير

أحمد فتحي يظهر بـ"لوك" جديد على طريقة علي ربيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فتحي صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"لوك" جديد.

ظهر فتحي في الصورة بـ"لوك" شعر مختلف تمامًا، واستطلع رأي جمهوره: "حلو ولا لا"، دون أن يكشف هل هذا من متطلبات دور جديد أم لا.

ظهر فتحي في شهر رمضان من خلال مسلسل شقة فيصل، بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، نسرين أمين. وهو عمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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تأتي صورة فتحي بعدما ظهر علي ربيع بلوك جديد أيضًا، وعلق: "قررت أحلق شعري يا جماعه انتظروني بعد الحلاقة.. عارف إن الشعب المصري كله والوطن العربي مستني الحظه ديه".​

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