هشام سليم: شخصيتي في «كلبش3» لم تكن الأولى

أعرب الفنان هشام سليم عن مدي سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من الجمهور بسبب تقديمة شخصية مميزة من خلال مسلسل "كلبش3".
تكن صعبه كما ردد البعض، ويرجع ذلك لإحترافة في تقديم أدوار الشر في أكثر من عمل مثل
وأضاف "سليم" في تصريحات صحفية، أن الشخصية التي جسدها من خلال مسلسل "كلبش3" لم
جدير بالذكر أن مسلسل "كلبش 3" من بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهيدى كرم، ويشارك أيضًا في بطولة العمل الفنانون هالة فاخر، وأحمد العوضي، ومحمد على رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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