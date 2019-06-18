بالفيديو.. جو قويق يطلق أحدث أغانيه عبر اليوتيوب

أطلق الفنان اللبناني جو قويق، أغنيته الجديدة حملت عنوان "وانت معاي" على معظم الإذاعات اللبنانية والعربية، حيث لاقت الأغنية أصداء جيدة وبشكل خاص في لبنان والإمارات العربية المتحدة. والإمارات العربية المتحدة. على صعيد آخر صور جو أغنيته "وانت معاي" على طريقة الـ“Lyric Video” مع المخرج شادي بركات وأطلقها على قناته الرسمية على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعية. إلى ذلك يحضر جو للاتفاق لإحياء العديد من الحفلات في لبنان والإمارات العربية المتحدة. Advertisements "وأنت معاي" من كلمات سليم عساف، ألحان فتاح جان وتوزيع الكساندر ميساكيان.

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