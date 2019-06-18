شاهد..أغنية محمد رمضان الجديدة

طرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان"بابا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجاء ذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام.
الأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمدعبد الواحد.
وخلال عام استطاع محمد رمضان تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب وحققت مشاهدات كبيرة، حيث إن "مافيا" كانت الأعلى
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