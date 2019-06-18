خاص "الفن"- صفاء سلطان: لستُ مصابة بمرض خطير فكفوا عن التلاعب بحياة الناس

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ انزعاجها ممن ينشرون أخباراً مغلوطة عن مرضها، مطالبة بعض الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن التلاعب بحياة الناس.

ونفت في حديثها لموقع "الفن" إصابتها بإلتهاب في الكبد أو إصابتها بأي مرض خطير، مؤكدة أن مرضها عبارة عن إلتهاب في الكلية اليمنى، وقد سبب لها آلاماً مبرحة، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى ورقودها هناك لمدة أسبوع.

وأكدت أن صحتها تحسنت كثيراً، وأنها مواظبة على تناول الأدوية كما وصفها لها الأطباء، مشيرة إلى أن منزلها يمتلئ يومياً بالمحبين والأصدقاء للاطمئنان على صحتها.

وقالت سلطان إن أهم ما رافقها خلال فترة مرضها، المحبة الكبيرة التي تلقتها من جميع الناس، الأقرباء والزملاء والأصدقاء وحتى الناس الذين لا تعرفهم.

وختمت حديثها بالتأكيد على أنها حالياً غير قادرة على مغادرة السرير، لكنها وخلال وقت قصير ستعاود نشاطاتها بشكل طبيعي.