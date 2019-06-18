خاص الفن- هذا ما قالته نانسي نصر الله عن مروان الشامي

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة ​نانسي نصر الله​ بأصداء الاغنية التي جمعتها بالفنان ​مروان الشامي​ معتبرة انها اغنية قريبة للناس واشارت نانسي في حديث خاص انه كان من المفترض ان تتقدم الاغنية ببطريقة منفردة الا ان مروان عرض عليها ان تكون مشتركة كخطوة فنية جديدة عليهما فوجدت ان الكيمياء بينهما موجودة ونفذا الاغنية.

الديو "​شو هالحلا عليكي​" صور تحت إدارة المخرجة ميرنا عبد في بيروت، والتي إعتمدت فكرة بسيطة تناسب أجواء الأغنية الإيقاعية. ويتعاون الشامي في هذا العمل مع الشاعر والملحن سليم عساف، والموزع عمر صباغ. وقد عبّر الشامي عن سعادته بالتعاون مع عساف وصباغ، وأيضاً في لقائه مع نصر الله بأغنية شبابيّة، وتمّ إعداد حملة ترويجيّة كبيرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سترافق موعد طرحها في عيد الفطر المقبل.

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