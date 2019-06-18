خاص وبالفيديو- هذه علاقة جاكلين بـ إيلي صعب

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ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة جاكلين ضيفة على برنامج " نجوم الفن "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر.
وفي هذا الجزء الثالث من اللقاء، إذ تنقسم المقابلة إلى أربعة أجزاء، قالت جاكلين إنها كانت من أوائل الفنانات اللواتي إرتدين فساتين سهرة من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ووصفته بصاحب الأخلاق العالية، وقالت إنه قدم لها العديد من الفساتين من دون مقابل، وعبرت عن حبها له، وتمنت له التوفيق الدائم.
لمعرفة كل ما قالته الفنانة جاكلين، تابعوا المقابلة كاملة بالفيديو.
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