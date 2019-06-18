سرقة تمثال لمارلين مونرو في هوليوود

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رويترزالثلاثاء 2019/6/18 09:22 مساء بتوقيت أبوظبي
النجمة الأمريكية مارلين مونرو
سُرق تمثال للنجمة الأمريكية المعروفة مارلين مونرو، من أعلى عمل فني معروض على الملأ في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإثنين 17 يونيو/حزيران الجاري.
وذكر الإعلام المحلي، أن التمثال كان مثبتاً أعلى نصب الـ4 سيدات في هوليوود، وتحدثت الشرطة مع شاهد قال إنه رأى شخصاً يتسلق النصب وينزع التمثال باستخدام منشار.
وأُقيم هذا النصب في عام 1994، ويرمز للتعددية في هوليوود، ويُعرض عند قاعدته منحوتات تجسد أيقونات هوليوود دوروثي داندريدج وآنا ماي وونج ودولوريس ديل ريو وماي ويست.
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