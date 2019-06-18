خاص بالصور- “الخليج 365” يكشف تفاصيل المصالحة بين راغب علامة وملحم زين

بعد سنوات من الجفاء بين السوبرستار راغب علامة وريّس الاغنيّة اللبنانيّة ملحم زين. علم موقع “الخليج 365” ومن مصادره الخاصة ان “علامة” و “زين” لبيّا دعوة كل من المنتج يوسف حرب والمنتج ورجل الاعمال وائل حلواني الى العشاء في مطعم Nubu في الباهامس وذلك على هامش مشاركتهم في رحلة “ستارز اون بورد”.

وعلمنا أن النجم العربي وليد توفيق وشمس الأغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم سعيا أيضاً لإتمام المصالحة بين النجمين اللبنانيين، ولبيّا دعوة العشاء إلا ان نجوى غادرت بعد وقت قصير بسبب ارتباطها بعشاء آخر.

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وحصل موقع “الخليج 365” على صور حصريّة من أجواء العشاء الذي تميّز بالود والرقي والمصارحة والمصالحة بين الاطراف.

اذا عادت المياه الى مجاريها بين نجمين كبيرين من لبنان يشبهان بعضهما بالطيبة والقلب الكبير والاخلاق الرفيعة على امل ان تتوج هذه المصالحة بتعاون مستقبلي بينهما.

وتشهد الساحة الفنيّة حالياً على مصالحة عدة على أمل ان تكون علاقات كل النجوم بين بعضها البعض جيدة.