ريهام عبد الغفور بأحضان زوجها دون مكياج.. والمُعلّقون: "كفاية يا فريدة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، صورةً جديدةً لها عبر حسابها في "إنستغرام"، جمعتها بزوجها شريف الشوبكي، وظهرت فيها دون مكياج وجلست بين أحضانه.

وانهالت التعليقات على الصورة، من جانب متابعي ريهام عبدالغفور، حيث أظهرت التعليقات مدى تعلُّق الجمهور بشخصية "فريدة"، التي قدّمتها في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وجاءت تعليقات الجمهور في إطار الشخصية التي تعلّقوا بها، كون ريهام في المسلسل كانت تُصاحب الرجال، فقالوا: "اعتقي بقا يا فريده كفاياكي"، و"تاني يافريدة!، يموت الزمار وصباعه بيلعب"، و"ما كفاية بقى يا فريدة"، و"عمر عرف إنك بحضن واحد تاني"، "بطلي شقاوة يا فريدة".

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وتساءل البعض عن الشخص الذي ظهر معها، كونهم لا يعرفون أنها متزوجة، فيما أشاد البعض الآخر بإطلالتها التي جاءت دون ميكياج.

يُذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في مسلسل "زي الشمس"، الذي قامت ببطولته دينا الشربيني، وبمشاركة أحمد السعدني، أحمد داود، عمر السعيد، سوسن بدر ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.