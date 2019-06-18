فيلم "علاء الدين" يُحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر الأميركية

حافظ فيلم ديزني اللايف أكشن الجديد "Aladdin" على وجوده في المركز الثالث منذ الأسبوع الماضي، بعائدات وصلت إلى 16.7 ملايين دولار هذا الأسبوع إجمالي عائدات 263.4 ملايين دولار في أميريكا فقط في أسبوع عرضه الرابع.

وتدور قصة فيلم "Aladdin" عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث (علاء الدين) طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، فيصادف الأميرة (ياسمين) ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

الفيلم الذي أخرجه المخرج الشهير جاي ريتشي وكتب السيناريو الخاص به جون اوجست، يشارك في بطولته كل من النجوم ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت ومروان كنزاري ونعمان آكار ونسيم بيدراد ونافيد نيجبان وكاميل ليميزفسكي وآدم كولينيز.



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