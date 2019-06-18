أحمد فلوكس يبعث برسالة لمخرج "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة شكر لشريف عرفة مخرج فيلمه الجديد "الممر"، الذي يعرض حاليًا بدور عرض السينما المصرية وحقق نجاحًا كبيرًا.

نشر فلوكس صورة جمعته بالمخرج شريف عرفة من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق على الصورة: "شكرًا للأستاذ شريف عرفة، ومن قلبي شكرًا".

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.