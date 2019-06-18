- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها لحضور حفلها القادم، المقرر أن يقام في شهر ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا السلطانية في عمان.
وكتبت أحلام تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" في ديسمبر انتظركم جمهوري وأهلي أهل عمان في دار الأوبرا السلطانية، وليلتين متتاليتين وكل جمهوري في الخليج ، يا مرحبا بكم".
وأحيت الفنانة الإماراتية حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة الصيفي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تدعو جمهورها لحضور حفلها الجديد بـ"عمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.