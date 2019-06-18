أحلام تدعو جمهورها لحضور حفلها الجديد بـ"عمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها لحضور حفلها القادم، المقرر أن يقام في شهر ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا السلطانية في عمان.

وكتبت أحلام تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" في ديسمبر انتظركم جمهوري وأهلي أهل عمان في دار الأوبرا السلطانية، وليلتين متتاليتين وكل جمهوري في الخليج ، يا مرحبا بكم".

وأحيت الفنانة الإماراتية حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة الصيفي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.