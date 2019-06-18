فيديو| الطفل ياسين يحكي موقفًا ظريفًا مع عمرو دياب في كواليس "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حكى الطفل ياسين أمير، ابن الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام، موقفًا طريفًا في كواليس مسلسل "زي الشمس" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال ياسين، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "كان بيقوليلي عمرو دياب هنا، قلتلهم يجي هو، قالولي ده الهضبة، قلتهم ماشي وأنا نجم النجوم، يجي هو، خدوني شالوني ورحت لحد عنده".

ومسلسل "زي الشمس" عُرض في رمضان الماضي على قناة mbc مصر، بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وعمر السعيد، وسوسن بدر، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.